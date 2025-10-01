Migranti senza cibo e servizi | la Desy sotto accusa anche in Irpinia

Tempo di lettura: 2 minuti Un sistema di mala gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo, fatto di truffe allo Stato, false attestazioni e condizioni di vita disumane per i migranti ospitati. È quanto emerso dall’operazione condotta dai Carabinieri del NAS di Firenze, coordinati dalla Procura di Pistoia, che nella mattinata di ieri hanno eseguito cinque misure cautelari e il sequestro preventivo di beni per oltre 720mila euro nei confronti della Cooperativa Sociale Desy, con sede a Castel San Giorgio (Salerno). Gli indagati sono Salvatore De Simone (47 anni, amministratore di fatto), Margherita Corrado (45, amministratore legale), Antonietta Angrisani (47, collaboratrice), Giuliana Nocera (37, psicologa) e Guglielmo Capuano (58, collaboratore). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

