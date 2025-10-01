Migranti nuovo arrivo a Carrara | Alle armi preferiamo questo tipo di sbarchi

Lanazione.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carrara, 1 ottobre 2025 – Abbracci e applausi a suggellare la fine di un lungo viaggio. Raggiunta la terra ferma, inizierà ora una nuova fase della vita per le 29 persone sbarcate ieri mattina al porto di Marina a bordo della nave ong tedesca Humanity One. Un viaggio della speranza, come ormai abbiamo imparato a vederne spesso lungo il litorale apuano nel corso degli ultimi anni e in cui ogni persona, una volta scesa la scaletta che dalla nave porta alla banchina, inizia probabilmente a pensare di aver forse voltato pagina, immaginando un futuro migliore per sé o per la famiglia. La Humanity One, attesa da un paio di giorni a Marina, indicato cone il porto sicuro, ha fatto capolina lungo la banchina Taliercio pochi minuti dopo le 10, entrando per l’ennesima volta, come già altre occasioni in passato, nello scalo apuano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

migranti nuovo arrivo a carrara alle armi preferiamo questo tipo di sbarchi

© Lanazione.it - Migranti, nuovo arrivo a Carrara: “Alle armi preferiamo questo tipo di sbarchi”

In questa notizia si parla di: migranti - nuovo

Usa, migranti: nuovo piano bipartisan

Anche se il governo non parla più dei migranti, gli sbarchi continuano: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

Migranti, Corte Ue: “Spetta ai giudici decidere sui Paesi sicuri”. L’ira della Meloni. Ma presto arriverà il nuovo Patto europeo

migranti nuovo arrivo carraraMigranti, nuovo arrivo a Carrara: “Alle armi preferiamo questo tipo di sbarchi” -  Sono scesi 29 stranieri maschi, tutti dall’Egitto con 13 minori ... Si legge su lanazione.it

migranti nuovo arrivo carraraSoccorso ai migranti, Humanity One in arrivo domani al porto di Carrara - Domani alle 10 attraccherà alla banchina Taliercio del porto di Marina di Carrara la Humanity One, nave della ong Sos Humanity con a bordo 29 migranti soccorsi ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Migranti Nuovo Arrivo Carrara