Migranti nuovo arrivo a Carrara | Alle armi preferiamo questo tipo di sbarchi

Carrara, 1 ottobre 2025 – Abbracci e applausi a suggellare la fine di un lungo viaggio. Raggiunta la terra ferma, inizierà ora una nuova fase della vita per le 29 persone sbarcate ieri mattina al porto di Marina a bordo della nave ong tedesca Humanity One. Un viaggio della speranza, come ormai abbiamo imparato a vederne spesso lungo il litorale apuano nel corso degli ultimi anni e in cui ogni persona, una volta scesa la scaletta che dalla nave porta alla banchina, inizia probabilmente a pensare di aver forse voltato pagina, immaginando un futuro migliore per sé o per la famiglia. La Humanity One, attesa da un paio di giorni a Marina, indicato cone il porto sicuro, ha fatto capolina lungo la banchina Taliercio pochi minuti dopo le 10, entrando per l’ennesima volta, come già altre occasioni in passato, nello scalo apuano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
