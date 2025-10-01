Migranti nave Sea Watch a Napoli | 124 a bordo

Nuovo sbarco di migranti al porto di Napoli: nelle scorse ore è approdata la “Sea Watch 5” con a bordo 124 migranti, di cui 16 (che si sono dichiarati, ndr) minori non accompagnati. Nessun problema per l’accoglienza, coordinata dalla Prefettura di Napoli di concerto con forze dell’ordine e associazioni. Dopo la prima identificazione e screening sanitario,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, nave Sea Watch a Napoli: 124 a bordo

In questa notizia si parla di: migranti - nave

Migranti, 50 in fuga dalla Libia soccorsi dalla nave di Banksy: “Esausti e bisognosi di cure”

Migranti, 50 prelevati dalla nave Louise Michel

Migranti, in arrivo la nave Ocean Viking a Ravenna: a bordo sei minori non accompagnati

La Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere, ha soccorso nel Mediterraneo centrale 139 migranti - facebook.com Vai su Facebook

Migranti, l’Italia regala la nave “Libra” all’Albania. E paga 1,6 milioni - X Vai su X

Migranti, la guardia costiera libica torna a sparare contro le ong. Sea Watch: “Italia e Ue intervengano” - "Chiediamo indagini immediate e serie conseguenze da parte dell’Italia e dell'Ue" ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Napoli, lunedì lo sbarco dei migranti a bordo della Sea Watch 5 - A Napoli lunedì 29 settembre approderà la Sea Watch 5 al molo 32 del porto della città. Si legge su msn.com