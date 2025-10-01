Migranti lasciati senza cibo e vestiti in stanze senza luce e tra i liquami | scoperti centri di accoglienza lager

Affari milionari sulla pelle dei migranti che, una volta portati nei centri di accoglienza, erano costretti a stare in locali fatiscenti - in alcuni casi tra i liquami - e senza cibo. Una rete di "mala accoglienza" è stata scoperta dai carabinieri del Nas (nucleo anti sofisticazione):

Orrore nei centri di accoglienza, cinque arresti: “Migranti lasciati senza cibo fino a 10 giorni”

Orrore nei centri di accoglienza, cinque arresti: "Migranti lasciati senza cibo fino a 10 giorni" - Maxi operazione condotta dai Nas di Firenze nei confronti della società Desy.

Migranti, arrivi senza sosta a Lampedusa: caos all'hotspot durante la distribuzione del cibo - Nell'esatto momento in cui la Croce Rossa ha aperto le linee per la distribuzione del cibo,

