Migranti la mega truffa sui Centri di accoglienza | quartier generale a Castel San Giorgio

Tempo di lettura: 2 minuti Concussione nei confronti di richiedenti asilo, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata in danno dello Stato e numerose false attestazioni in atti pubblici. Sono i reati a carico di cinque indagati, amministratori e collaboratori di una cooperativa sociale, la Desy, operante nell'accoglienza dei migranti, con sede legale a Castel San Giorgio (Salerno). Questa mattina i carabinieri del Nas di Firenze, con l'ausilio dei colleghi di Salerno, hanno eseguito misure cautelari personali a carico di cinque indagati, uno in carcere e quattro ai domiciliari, insieme al sequestro preventivo di beni per 720mila euro nei confronti della società.

