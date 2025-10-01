Migranti | 5 arresti accusa di frode milionaria allo Stato Inchiesta partita da Piteglio | ospiti tenuti nel degrado e senza cibo

L'inchiesta nasce nel dicembre 2023, quando un controllo congiunto del Nas di Firenze e del comando dei carabinieri di Pistoia porta alla luce le condizioni degradanti nel Cas (Centro di Accoglienza Straordinario) ex Hotel Giardini, a San Marcello Piteglio (Pistoia) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Migranti: 5 arresti, accusa di frode milionaria allo Stato. Inchiesta partita da Piteglio: ospiti tenuti nel degrado e senza cibo

In questa notizia si parla di: migranti - arresti

Trump chiede a Corte Suprema via libera agli arresti di migranti

Mazzette e pratiche truccate per fare entrare i migranti: maxi blitz, 9 arresti

Falsi documenti ai migranti per farli entrare in Italia, blitz nel casertano: 9 arresti

Ad Austin, in Texas, Casa Marianella ospita richiedenti asilo da tutto il mondo. Un presidio necessario contro arresti, deportazioni e la persecuzione istituzionale dei migranti - facebook.com Vai su Facebook

Ad Austin, in Texas, Casa Marianella ospita richiedenti asilo da tutto il mondo. Un presidio necessario contro arresti, deportazioni e la persecuzione istituzionale dei migranti - X Vai su X

Sospetta truffa nei centri migranti, 5 arresti a Salerno - All'alba, nella provincia di Salerno, i carabinieri deI Nas hanno eseguito cinque misure cautelari e sequestrato beni per oltre 720mila euro nell'ambito di un'inchiesta ... Da libero.it

Nei Cas degradati migranti abbandonati a se stessi - TOSCANA: Centri d'accoglienza con carenze igieniche e nessuna assistenza linguistica, medica o psicologica: 5 arresti e società sequestrata. Riporta toscanamedianews.it