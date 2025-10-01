Migliorare l' assistenza territoriale | presentato a Santa Sofia il progetto Infermiere di famiglia e comunità

Una nuova figura progettata per migliorare l'assistenza territoriale e le relazioni con i servizi ospedalieri. In questo consiste il progetto Infermiere di famiglia e comunità nel distretto di Forlì dell'Alta Vallata del Bidente, la cui presentazione è partita da Santa Sofia in presenza della.

Migliorare l'assistenza territoriale: si presenta nella vallata del Bidente il progetto dell'infermiere di famiglia

