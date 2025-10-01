Midnight collector’s edition di wow | prenotazioni prezzo e vantaggi

Il nuovo capitolo di World of Warcraft si avvicina, con l’anteprima della Collector’s Edition di WoW: Midnight che svela una serie di bonus esclusivi sia in formato digitale che fisico. Mentre i primi test delle versioni alpha sono già in corso, la data di lancio ufficiale è prevista per il 2026. Nel frattempo, la possibilità di accedere anticipatamente al sistema di abitazioni dei giocatori sarà disponibile già a dicembre per chi effettua il preordine. la collector’s edition di wow: midnight, contenuti esclusivi e vantaggi. bonus fisici e digitali dell’edizione epica. L’ edizione da collezione di WoW: Midnight include numerosi oggetti esclusivi destinati ai fan più appassionati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

