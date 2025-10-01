Michael Schumacher a quanto è stata venduta la tuta Ferrari degli anni 2000?

Un pezzo di leggenda della Formula 1 ha cambiato proprietario. Si tratta della storica tuta indossata da Michael Schumacher durante il Gran Premio d’Ungheria all’Hungaroring, evento che ha segnato per sempre la sua carriera automobilistica. Ma a quanto è stato venduto il prezioso cimelio? A quanto pare, avrebbe un valore folle. Infatti, la tuta è stata battuta all’asta per 95.650 euro, una cifra che va ben oltre il suo valore. Si tratta infatti di un cimelio che ricorda una gara simbolica: quando Schumacher partì dalla pole position per poi chiudere al secondo posto, alle spalle del rivale di sempre Mika Häkkinen. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

