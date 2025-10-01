Michael Schumacher a quanto è stata venduta la tuta Ferrari degli anni 2000?

Un pezzo di leggenda della Formula 1 ha cambiato proprietario. Si tratta della storica tuta indossata da Michael Schumacher durante il Gran Premio d’Ungheria all’Hungaroring, evento che ha segnato per sempre la sua carriera automobilistica. Ma a quanto è stato venduto il prezioso cimelio? A quanto pare, avrebbe un valore folle. Infatti, la tuta è stata battuta all’asta per 95.650 euro, una cifra che va ben oltre il suo valore. Si tratta infatti di un cimelio che ricorda una gara simbolica: quando Schumacher partì dalla pole position per poi chiudere al secondo posto, alle spalle del rivale di sempre Mika Häkkinen. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Michael Schumacher, a quanto è stata venduta la tuta Ferrari degli anni 2000?

In questa notizia si parla di: michael - schumacher

Alessandro Benetton: “Ecco cosa mi colpì di Michael Schumacher”

All'asta la Honda Cbr 1000 RR SC59 di Michael Schumacher

Michael Schumacher, alla fine è successo: la decisione della famiglia sconvolge tutti i fan, ma non potevano fare diversamente

Il 1 ottobre 2006 è una data importante nella storia #F1: nel GP di Cina Michael #Schumacher conquista la 91esima e ultima vittoria in carriera. Un record che durerà fino al 2020, dapprima eguagliato e poi superato da Lewis Hamilton. Oggi, 19 anni fa. - X Vai su X

Michael Schumacher Indianápolis 2002. Max verstappen Nurburgring 2025. Ci sono due Ferrari in questa immagine. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom - facebook.com Vai su Facebook

La direttrice della rivista tedesca che aveva pubblicato una finta intervista a Michael Schumacher scritta con un’intelligenza artificiale è stata rimossa - La direttrice del settimanale femminile tedesco Die Aktuelle, che aveva pubblicato una finta intervista a Michael Schumacher scritta usando un software un’intelligenza artificiale, è stata rimossa dal ... Secondo ilpost.it

Michael Schumacher/ Bufera per l’intervista falsa, la direttrice è stata licenziata! - Licenziata per la finta intervista a Michael Schumacher realizzata con l'intelligenza artificiale la direttrice della rivista tedesca Die Aktuelle Anne Hoffman Il campione di Formula 1 Michael ... Si legge su ilsussidiario.net