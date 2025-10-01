Michael Pachter attacca PlayStation | è una compagnia pessima che sta rovinando il settore dei videogiochi

Nel corso di un’intervista a Yahoo Finance, Michael Pachter – noto analista dell’industria videoludica – ha lanciato un duro attacco contro Sony. Secondo lui, l’azienda giapponese sarebbe una “compagnia pessima” che “sta rovinando il settore dei videogiochi” per la sua incapacità di adattarsi al futuro. A suo dire, mentre il mercato si sposta verso il cloud, l’intelligenza artificiale e i giochi fruiti direttamente su smart TV in modalità free-to-play, PlayStation resta ancorata a un modello centrato sulla console. Pachter sostiene che in futuro i videogiochi saranno accessibili come i film su Netflix, senza abbonamenti ma attraverso piattaforme integrate nelle TV, guidate dai grandi provider cloud. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Michael Pachter attacca PlayStation: è una “compagnia pessima che sta rovinando il settore dei videogiochi”

In questa notizia si parla di: michael - pachter

Michael Pachter cambia idea: Xbox Game Pass non supererà più i 200 milioni di utenti in dieci anni

Michael Pachter contro Sony: “PlayStation sta fallendo” http://dlvr.it/TNP1Bb #MichaelPachter #Sony #PlayStation #videogiochi #gaming - X Vai su X

Michael Pachter attacca PlayStation: è una “compagnia pessima che sta rovinando il settore dei videogiochi” - Nel corso di un’intervista a Yahoo Finance, Michael Pachter – noto analista dell’industria videoludica – ha lanciato un duro attacco contro Sony. msn.com scrive

PlayStation è una “compagnia pessima” che “sta rovinando il settore dei videogiochi”, per Michael Pachter - Secondo l'analista di mercato Michael Pachter, PlayStation non sta investendo abbastanza in cloud e intelligenza artificiale. Scrive multiplayer.it