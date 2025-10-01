Michael Mayo voce e beatbox tra discese ardite e risalite
Se la voce è strumento per esprimere la propria fisicità e la propria personalità, quella di Michael Mayo, trentatrè anni, figlio d’arte — padre sassofonista di Earth, Wind & Fire, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: michael - mayo
La voce al centro: Michael Mayo, album e data italiana a Spoleto il 17 ottobre. E ancora: Ed Sheeran, Twenty One Pilots, Alex Paxton. Stefano Crippa, Francesco Brusco, Marco De Vidi, Flavio Massarutto. Note sparse sul manifesto del 1 ottobre (foto di Lauren - facebook.com Vai su Facebook
Michael Patrick Doerr – ? - X Vai su X