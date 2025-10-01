Quando ero ragazzino, in allenamento e durante le partite una delle cose che più mi mettevano in soggezione erano le rimesse laterali. Non che il resto del mio repertorio fosse fenomenale, ma certe volte a rimettere la palla in gioco con le mani mi sentivo un impedito. Un gesto che visto alla TV sembrava banale, a 11-12 anni in realtà non era poi così automatico da eseguire: c’erano giusto un paio di cose da tenere a mente per battere bene, come la posizione dei piedi e quella delle mani. Eppure occorreva più coordinazione di quanto pensassi. Non so se si faccia ancora, ma a quell’età ricordo che chi ci arbitrava ci concedeva tranquillamente di ribattere: del resto, lo scopo per dei bambini era imparare, anche un gesto all’apparenza marginale come una rimessa. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Michael Kayode è diventato il Rory Delap italiano