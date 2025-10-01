Michael Kayode è diventato il Rory Delap italiano
Quando ero ragazzino, in allenamento e durante le partite una delle cose che più mi mettevano in soggezione erano le rimesse laterali. Non che il resto del mio repertorio fosse fenomenale, ma certe volte a rimettere la palla in gioco con le mani mi sentivo un impedito. Un gesto che visto alla TV sembrava banale, a 11-12 anni in realtà non era poi così automatico da eseguire: c’erano giusto un paio di cose da tenere a mente per battere bene, come la posizione dei piedi e quella delle mani. Eppure occorreva più coordinazione di quanto pensassi. Non so se si faccia ancora, ma a quell’età ricordo che chi ci arbitrava ci concedeva tranquillamente di ribattere: del resto, lo scopo per dei bambini era imparare, anche un gesto all’apparenza marginale come una rimessa. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
In questa notizia si parla di: michael - kayode
IL SALUTO DI KAYODE A FIRENZE Il terzino ormai di proprietà Brentford, nel corso della nostra intervista (CHE POTETE LEGGERE SUL NOSTRO SITO) ha voluto salutare così Firenze. @nicco_meo02 #kayode #fiorentina #violanews - facebook.com Vai su Facebook
#Kayode in esclusiva a VN #Violanews vi propone un’intervista con il terzino ex viola classe 2004 Oggi il presente si chiama #Brentford, club di #Premier League in cui Micheal si è affermato ultimamente come titolare Leggi l’intervista integrale sul nost - X Vai su X