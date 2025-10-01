Michael Jordan resterà per sempre uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi, se non il più grande. Leggenda dell'NBA negli anni '80 e '90, è anche un grande appassionato di golf e un giocatore di altissimo livello. Così, quando si svolge negli Stati Uniti una competizione come la Ryder Cup, His Airness non può mancare. Questa gara internazionale che si svolge a cadenza biennale e vede sfidarsi i migliori golfisti americani contro i corrispettivi campioni europei in partite di singolo e doppio, è seguita da un vasto pubblico in tutto il mondo. La scorsa domenica abbiamo quasi assistito a una delle più grandi rimonte nella storia di questo sport, dato che gli americani hanno perso per soli due punti dagli europei dopo essere stati in svantaggio di sette punti alla fine delle 16 partite di doppio e prima delle dodici partite di singolo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Michael Jordan ha indossato a New York un sorprendente orologio da 700.000 euro