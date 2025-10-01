Michael Jackson? Non aveva un buon odore parola di Lionel Richie | Indossava gli stessi jeans perché non poteva lavarli

Una rivelazione inaspettata emerge dalla nuova autobiografia di Lionel Richie, Truly, pubblicata ieri 30 settembre 2025. Il celebre cantante e giudice di American Idol, oggi 76enne, condivide per la prima volta dettagli intimi sulla vita quotidiana del suo amico e collaboratore Michael Jackson, svelando un aspetto poco conosciuto della leggenda del pop: le sue abitudini igieniche discutibili. Nel suo libro autobiografico, Richie racconta che il leggendario produttore Quincy Jones aveva affibbiato a Jackson il soprannome “ Smelly “, letteralmente “puzzolente”. Un appellativo che potrebbe sembrare irriverente per il Re del Pop, ma che Michael accettava con autoironia, ridendo del fatto di essere “ignaro di non essersi cambiato e di non aver lavato i suoi vestiti per un paio di giorni o più”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

