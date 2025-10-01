Micaela Vitri | è lei la regina del Pd | Ora serve una riflessione nel partito

Con 6.337 preferenze, ben 800 in più rispetto al 2020, Micaela Vitri tornerà a sedere tra i banchi del consiglio regionale delle Marche per i prossimi cinque anni. Questa volta però c’è una novità: sarà l’unica rappresentante del Pd della provincia di Pesaro e Urbino. Vitri, la sua è una riconferma dal sapore dolceamaro, tra la soddisfazione di aver ricevuto tanti voti e il dispiacere per la mancata vittoria del centrosinistra. Corretto? "Esattamente. Questo è un successo personale che purtroppo porta con sé anche tanta amarezza per la sconfitta della mia squadra. Il risultato che ho ottenuto è stato merito sicuramente delle battaglie che ho portato avanti da consigliera in tutti questi anni, ma anche di tantissime persone e di una squadra che mi ha sostenuta anche durante la campagna elettorale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

