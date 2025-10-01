Mi sposo Vittorio Sgarbi il clamoroso annuncio dopo la depressione | tutti a bocca aperta

Vittorio Sgarbi, il celebre critico d'arte e già sottosegretario alla Cultura, è pronto a raccontare la fase più difficile della sua vita. Seduto nel silenzio della sua casa nel cuore della Roma barocca, Sgarbi appare cambiato. Smagrito e con il volto segnato dalla sofferenza, non nasconde la sua delusione e il dolore per una serie di eventi che lo hanno travolto. «Sono caduto in depressione», afferma, spiegando che la causa principale è stata la sua uscita dal governo. Per lui è stata un' ingiustizia assoluta, un colpo che lo ha messo a terra. «Non avevo più voglia di vivere», confessa, aggiungendo che per un lungo periodo ha rifiutato il cibo.

