Mi obbligava a lavare genitali dei cavalli a mani nude al via processo a carico del tenente colonnello Cati
A Modena è iniziato il processo nei confronti del tenente colonnello Giampaolo Cati, accusato di molestie, violenza privata e abuso di autorità su undici sottoposti. Le vittime raccontano vessazioni quotidiane, minacce, commenti sessisti e umiliazioni, tra cui l’obbligo di lavare i genitali dei cavalli a mani nude. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: obbligava - lavare
“Mi obbligava a lavare genitali dei cavalli a mani nude”, al via processo a carico del tenente colonnello Cati - A Modena è iniziato il processo nei confronti del tenente colonnello Giampaolo Cati, accusato di molestie, violenza privata e abuso di autorità su undici ... Da fanpage.it