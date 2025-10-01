Mi obbligava a lavare genitali dei cavalli a mani nude al via processo a carico del tenente colonnello Cati

Fanpage.it | 1 ott 2025

A Modena è iniziato il processo nei confronti del tenente colonnello Giampaolo Cati, accusato di molestie, violenza privata e abuso di autorità su undici sottoposti. Le vittime raccontano vessazioni quotidiane, minacce, commenti sessisti e umiliazioni, tra cui l’obbligo di lavare i genitali dei cavalli a mani nude. 🔗 Leggi su Fanpage.it

