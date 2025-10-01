Mi manda Raitre il grande classico non sbaglia un colpo

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Mi manda Raitre ) Fra i brand più identitari di Rai 3 c’è Mi manda Raitre, storico format d'inchiesta e denuncia dal 1990 al 1996 condotto da Antonio Lubrano e intitolato appunto Mi manda Lubrano, che ha poi preso l’attuale dicitura con la conduzione di big come Piero Marrazzo, Andrea Vianello, Elsa Di Gati, Edoardo Camurri, Salvo Sottile fino a Federico Ruffo, al timone dal settembre 2020. Proprio Ruffo è riuscito a ridare una identità definita al programma che tratta temi «terra terra», spesso snobbati dalle agende dei «giornaloni», ma di robusto impatto popolare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mi manda Raitre, il grande classico non sbaglia un colpo

Il Cioccolato di Modica... senza Modica. Polemiche su "Mi manda Raitre" che mette sotto accusa la famosa tavoletta ipg - facebook.com Vai su Facebook

Sulla terza rete “Mi manda Raitre” segna nella prima parte il 6,7% di share (314 mila spettatori) e nella seconda il 7,3% di share (301 mila spettatori). #Ascoltitv - X Vai su X

"Mi Manda RaiTre" di sabato e di domenica - Nel 2023 l’attacco mortale dell’orsa Jj4 a un giovane che stava praticando sport nei boschi del Trentino è diventato uno spartiacque nel rapporto complesso fra uomo e fauna selvatica. Come scrive rai.it

Federico Ruffo minacciato dopo l'inchiesta, cosa è successo al conduttore Rai - Insulti, minacce e accuse pesanti: il giornalista e conduttore di Mi Manda RaiTre, Federico Ruffo, si è trovato al centro di una spirale di odio e intimidazioni dopo la messa in onda dell’inchiesta ... Secondo ilmattino.it