Mi ha spezzato il cuore Heather Parisi sconcertata e furiosa per la figlia | c’entra l’altra Jacqueline Luna

Heather Parisi ha scelto Instagram per dare voce a tutta la rabbia e l’amarezza che prova davanti a certi commenti che circolano sotto le foto della figlia minore. Un lungo scritto, accompagnato da un suo ritratto in bianco e nero, con cui l’artista ha denunciato quella che definisce una vera e propria forma di odio social travestito da leggerezza, ma capace di lasciare cicatrici profonde. La vicenda ruota intorno a due delle quattro figlie della showgirl: Jacqueline Luna, oggi 25enne e legata sentimentalmente al cantante Ultimo, e Elizabeth, 15 anni, gemella di Dylan e nata dall’unione con l’attuale marito Umberto Maria Anzolin. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it