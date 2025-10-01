mi faceva pulire i genitali dei cavalli a mani nude le testimonianze delle violenze nel centro ippico militare

“Mi ha rovinato l’esistenza, mi usava, mi offendeva”. A parlare così è una delle persone che accusano il tenente colonello Giampaolo Cati che risponde di molestie, violenza privata e abuso di autorità. Sono stati undici i sottoposti, tra cui quattro donne, a denunciarlo nel 2021. Tutti, all’epoca, prestavano servizio al Centro ippico militare dell’Accademia di Modena. Per l’accusa tutti i reati sarebbero stati commessi durante le sue funzioni, di insegnante di equitazione, all’interno della struttura. Durante il processo le vittime hanno esposto la loro versione dei fatti. Tra loro c’è V.: “Cati mi ha rovinato l’esistenza, mi usava, mi offendeva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

