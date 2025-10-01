Mi faceva pulire i genitali dei cavalli a mani nude le testimonianze delle violenze nel centro ippico militare
“Mi ha rovinato l’esistenza, mi usava, mi offendeva”. A parlare così è una delle persone che accusano il tenente colonello Giampaolo Cati che risponde di molestie, violenza privata e abuso di autorità. Sono stati undici i sottoposti, tra cui quattro donne, a denunciarlo nel 2021. Tutti, all’epoca, prestavano servizio al Centro ippico militare dell’Accademia di Modena. Per l’accusa tutti i reati sarebbero stati commessi durante le sue funzioni, di insegnante di equitazione, all’interno della struttura. Durante il processo le vittime hanno esposto la loro versione dei fatti. Tra loro c’è V.: “Cati mi ha rovinato l’esistenza, mi usava, mi offendeva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: faceva - pulire
Mandy Rose: “Pulire i tappeti dopo un’epidemia di herpes faceva parte della gavetta”
Giallozafferano. . Come pulire i porcini senza stress? Ci pensa Giovanni Castaldi, Peccato di Gola a svelarvi ogni trucchetto Pronti a conquistare tutti con ricette autunnali e irresistibili? Trovate il testo ricetta qui https://ricette.giallozafferano.it/Come-pulir - facebook.com Vai su Facebook
Le violenze al centro militare di Modena: «Mi facevano pulire i genitali dei cavalli a mani nude» - Le accuse sono molestie, violenza privata e abuso di autorità ... Scrive open.online