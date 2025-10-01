Metsola | Dopo provocazioni russe procederemo con la creazione di un muro di droni – Il video

(Agenzia Vista) Copenaghen, 01 ottobre 2025 “Dobbiamo parlare di difesa e di deterrenza, su questo ci concentreremo. Accogliamo con favore gli sforzi per discuterne anche all'interno della NATO, procederemo con quelle che vengono chiamate alleanze per i droni o il muro di droni.” Così la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a Copenaghen. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

