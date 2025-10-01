Metro Linea 1 giovedì 2 ottobre chiusura anticipata al pubblico | gli orari delle ultime corse
Anm informa che giovedì 2 ottobre 2025, per attività di verifica e manutenzione in linea, si procederà alla chiusura anticipata al pubblico della Linea 1 della Metropolitana di Napoli.Questi gli orari delle ultime corse viaggiatori:da Piscinola ore 20:48da Centro Direzionale ore 21:16. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
