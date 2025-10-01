Meteo Toscana aria fredda e raffiche di vento da nord-est Allerta prorogata

Firenze, 1 ottobre 2025 – È stata prorogata l’allerta meteo gialla per vento forte in Toscana. Il Centro funzionale regionale prevede infatti per oggi, mercoledì 1 ottobre, l’ingresso di un nucleo di aria fredda da est associato a condizioni di moderata instabilità con venti da moderati a forti da nord est. L’allerta gialla è valida dalle 08 alle 20 di giovedì 2 ottobre. Le previsioni. Per oggi, 1 ottobre, sono previste piogge sparse sulla dorsale appenninica e sulle zone collinari delle province di Siena, Arezzo e Grosseto, anche a carattere di rovescio. Cumulati medi non significativi comunque, intorno ai 15-20 mm. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meteo Toscana, aria fredda e raffiche di vento da nord-est. Allerta prorogata

Freddo russo in Toscana, quanto durerà? Crollano le temperature, allerta venti di grecale - In queste ore si è registrato un deciso abbassamento delle temperature ma il giorno da segnare sul calendario è senza dubbio giovedì 2 ottobre, ecco perché ... Come scrive lanazione.it

Aria fredda e vento in arrivo, codice giallo per mercoledì 1° ottobre nelle zone centro-settentrionali - La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento, valido dalle 8 fino alla mezzanotte di domani ... Da intoscana.it