Meteo ottobre 2025 | aria gelida dalla Russia porta freddo anomalo e temporali in Italia

Un nucleo di aria gelida dalla Russia è in arrivo sull’Italia e porterà condizioni quasi invernali in pieno ottobre. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, illustrate dal meteorologo Lorenzo Tedici, l’irruzione artica provocherà un calo termico sensibile, con valori fino a 10-12 gradi sotto la media stagionale. Le conseguenze saranno diverse a seconda delle aree del Paese. Il Nord-Est sarà il primo a essere colpito, con temporali violenti e grandinate che interesseranno anche parte della Lombardia. Successivamente il peggioramento scivolerà verso le regioni centrali adriatiche, dove si attendono rovesci intensi e diffusi, in particolare tra Marche, Abruzzo e Molise. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

