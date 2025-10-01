Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 1 ottobre 2025. Avellino – Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 18mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2810m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia. Benevento – Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 11mm di pioggia nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 1 ottobre 2025