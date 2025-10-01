Meteo che tempo farà | le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al primo ottobre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “Nucleo di aria fresca in quota in ingresso dai. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: meteo - tempo

Meteo, tempo instabile nel weekend: tornano pioggia e temporali. Le previsioni

Il meteo per il fine settimana: bel tempo, con qualche 'brivido'

Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Buongiorno da Agenzia #ANSA. Le previsioni del tempo per oggi. https://meteo.ansa.it/ - facebook.com Vai su Facebook

Che tempo farà nella seconda metà della settimana? #meteo #previsioni - X Vai su X

Meteo Italia - Previsioni del tempo per tutti i comuni - Weather Italy - METEO e PREVISIONI del tempo per i comuni d'Italia, Gratis e sempre aggiornate, MARI e VENTI, NEVE, weather forecast Italy ... ilmeteo.it scrive

Previsioni meteo: tempo instabile, nei prossimi giorni arriva l'aria fredda - Nei primi giorni di ottobre è previsto l'arrivo di aria piuttosto fredda, che potrebbe portare ... Scrive tg24.sky.it