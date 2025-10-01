Torna il maltempo e l’autunno mostra subito il suo volto più instabile. Sono infatti ben otto, oggi, le regioni contrassegnate dal bollino giallo per temporali, fulmini, grandinate ma anche forti venti di burrasca, in particolare concentrati nel Centro-Sud Italia. L’Italia in questi primi giorni di ottobre sarà interessata da un’ondata di maltempo caratterizzata da temperature in calo e persino qualche nevicata in montagna. Ecco nel dettaglio le previsioni delle prossime ore e dei prossimi giorni secondo IlMeteo.it. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Meteo, allerta temporali su 8 Regioni: ecco dove. Le previsioni