Meteo allerta temporali su 8 Regioni | ecco dove Le previsioni
Torna il maltempo e l’autunno mostra subito il suo volto più instabile. Sono infatti ben otto, oggi, le regioni contrassegnate dal bollino giallo per temporali, fulmini, grandinate ma anche forti venti di burrasca, in particolare concentrati nel Centro-Sud Italia. L’Italia in questi primi giorni di ottobre sarà interessata da un’ondata di maltempo caratterizzata da temperature in calo e persino qualche nevicata in montagna. Ecco nel dettaglio le previsioni delle prossime ore e dei prossimi giorni secondo IlMeteo.it. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: meteo - allerta
Temporali forti, allerta meteo arancione sulla costa e a sud della Toscana
Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia
Meteo, temporali in arrivo ?con il ciclone Circe (e fine del caldo): quanto durerà il maltempo? Lunga fase instabile, allerta in 4 regioni
? ALLERTA METEO – Abruzzo ? Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla notte di oggi, martedì 30 settembre 2025, e per le successive 24-36 or - facebook.com Vai su Facebook
Meteo, allerta temporali su 8 Regioni: ecco dove. Le previsioni - Sono infatti ben otto, oggi, le regioni contrassegnate dal bollino giallo per temporali, fulmini, grandinate ma anche forti vent ... Riporta tg24.sky.it
Maltempo in arrivo: allerta gialla in 8 regioni italiane mercoledì 1 ottobre - Sud mercoledì 1 ottobre 2025: allerta gialla in 8 regioni per rischio idraulico, idrogeologico e temporali. Come scrive retemeteoamatori.it