Mestieri a rischio estinzione L’appello degli artigiani

1 ott 2025

La manodopera qualificata continua a essere il vero tallone d’Achille per le imprese della Valdichiana. È quanto emerso nell’ultima riunione del Comitato di Zona di Confartigianato, che si è svolta a Monte San Savino. Un incontro che ha visto gli imprenditori del gruppo dirigente confrontarsi sulle criticità più urgenti, confermando la necessità di interventi mirati per il futuro della vallata. "Se non agiamo ora – è stato sottolineato – rischiamo di perdere nei prossimi dieci anni i mestieri più antichi, che hanno sempre caratterizzato il nostro territorio". Da qui l’appello a rafforzare la collaborazione con le scuole e le famiglie, per far comprendere il valore dell’ artigianato e della cultura del "saper fare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

