Secondo le rilevazioni Istat, rielaborate dall’Ufficio Statistica della Camera di commercio, è di poco più di 5,2 miliardi di euro il valore delle esportazioni nel secondo trimestre del 2025, con una frenata rispetto allo stesso trimestre del 2024 del -4,5%. Un dato peggiore sia dell’export regionale (-1,7% nei tre mesi) sia di quello nazionale (+1,1%). Un dato che risente del crollo dell’export verso gli Stati Uniti, principale meta di destinazione della manifattura bolognese: i dazi di Trump fanno segnare un -17 per cento (-14,5 per cento se si considera l’area America settentrionale). È il calo più consistente del trimestre, se si eccettua quello verso l’Oceania, che però ’pesa’ per quasi un decimo delle esportazioni verso l’America (70 milioni di euro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Merci per 5,2 miliardi. Giù manifattura e moda