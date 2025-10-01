Merci per 5,2 miliardi Giù manifattura e moda
Secondo le rilevazioni Istat, rielaborate dall’Ufficio Statistica della Camera di commercio, è di poco più di 5,2 miliardi di euro il valore delle esportazioni nel secondo trimestre del 2025, con una frenata rispetto allo stesso trimestre del 2024 del -4,5%. Un dato peggiore sia dell’export regionale (-1,7% nei tre mesi) sia di quello nazionale (+1,1%). Un dato che risente del crollo dell’export verso gli Stati Uniti, principale meta di destinazione della manifattura bolognese: i dazi di Trump fanno segnare un -17 per cento (-14,5 per cento se si considera l’area America settentrionale). È il calo più consistente del trimestre, se si eccettua quello verso l’Oceania, che però ’pesa’ per quasi un decimo delle esportazioni verso l’America (70 milioni di euro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: merci - miliardi
Tra aprile e giugno vendute all'estero merci per oltre 5,2 miliardi, ma l’export bolognese è in rallentamento. Frena il mercato statunitense, ripartono le vendite in Germania… bo.camcom.gov.it/sites/default/… $export $Bologna - X Vai su X
Trasporto merci su strada: i dati reali sarebbero il doppio di quelli ufficiali UE Secondo un’analisi di Freight Insights, il traffico stradale delle merci in Europa sarebbe fortemente sottostimato: si parla di 30,4–37,4 miliardi di veicoli/km, circa il doppio rispetto ai - facebook.com Vai su Facebook