Mercato Milan Tare prepara il 9 di peso chiesto da Allegri | finestra su gennaio orizzonte su giugno

Il Milan corre con ordine e carattere, ma a Massimiliano Allegri manca ancora un tassello per completare il mosaico: un centravanti di peso, uno che fissi i centrali, tenga palla spalle alla porta e trasformi le seconde palle in ossigeno. È il profilo che Igli Tare ha messo in cima all’agenda, un desiderio tecnico che diventa linea di mercato: se l’occasione apparirà già a gennaio verrà colta, ma l’impressione è che la traiettoria più realistica porti a giugno, quando i movimenti dei grandi attaccanti sono più praticabili e i tempi permettono un investimento ragionato. L’indiscrezione rilanciata da Pietro Balzano Prota va in questa direzione: il Milan cerca un pivot vero, un “carro armato” moderno capace di far risalire la squadra e alleggerire il centrocampo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

