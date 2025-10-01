Mercato internazionale Atam in campo per offrire servizi di sosta e garantire la mobilità nel centro
Arezzo, 1 ottobre 2025 – Anche quest’anno, in occasione del Mercato Internazionale dei prodotti tipici, Atam Spa mette in campo tutte le proprie risorse per offrire i più adeguati servizi di sosta e garantire la mobilità nel centro cittadino. Il parcheggio Eden e le aree di sosta stradali limitrofe cederanno il posto al mercato mentre saranno disponibili per la sosta i parcheggi Mecenate e Baldaccio al costo di 3,00 euro per l’intera giornata (€ 0,70 per la prima ora, € 1,00 per la seconda ora e € 1,30 per la terza ora e fino alla mezzanotte) oltre ai parcheggi stradali (strisce blu) limitrofe al centro cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: mercato - internazionale
Calciomercato Milan, un nome nuovo per la fascia sinistra, un’opportunità di mercato che unisce qualità, esperienza internazionale e costi sostenibili
Libero elogia De Laurentiis: “Oggi domina il mercato, ha capito che il Napoli doveva diventare un brand internazionale”
Dal Mestolo al Mercato Internazionale. Dietro l’angolo un autunno da gustare
Che cos’è la festa della ceramica? La Festa della ceramica Cagliari è un mercato internazionale di ceramica artistica, completamente autofinanziato, ideato e organizzato da Cristina di Martino e a Salvatore Farci del laboratorio Raku. Un’evento semplice: arti - facebook.com Vai su Facebook
Arte, Di Castro (Gruppo Apollo): mercato internazionale guarda a Roma con interesse @BarberiniCorsin - X Vai su X
Mercato internazionale, Atam in campo per offrire servizi di sosta e garantire la mobilità nel centro - Arezzo, 1 ottobre 2025 – Anche quest’anno, in occasione del Mercato Internazionale dei prodotti tipici, Atam Spa mette in campo tutte le proprie risorse per offrire i più adeguati servizi di sosta e ... Secondo msn.com