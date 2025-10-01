Mercato internazionale Atam in campo per offrire servizi di sosta e garantire la mobilità nel centro

Arezzo, 1 ottobre 2025 – Anche quest’anno, in occasione del Mercato Internazionale dei prodotti tipici, Atam Spa mette in campo tutte le proprie risorse per offrire i più adeguati servizi di sosta e garantire la mobilità nel centro cittadino. Il parcheggio Eden e le aree di sosta stradali limitrofe cederanno il posto al mercato mentre saranno disponibili per la sosta i parcheggi Mecenate e Baldaccio al costo di 3,00 euro per l’intera giornata (€ 0,70 per la prima ora, € 1,00 per la seconda ora e € 1,30 per la terza ora e fino alla mezzanotte) oltre ai parcheggi stradali (strisce blu) limitrofe al centro cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

