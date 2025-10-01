Mercato dell' auto torna in crescita

19.15 In Italia a settembre sono state immatricolate 126.679 auto, in crescita del 4% sullo stesso mese del 2024. Nei primi nove mesi dell'anno le immatricolazioni sono state 1.167.437, con un calo del 2,9% sullo stesso periodo del 2024. Sono i dati del ministero dei Trasporti. I trasferimenti di proprietà sono stati 494.573, +11,39% su settembre 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it