mercato auto italia settembre in lieve ripresa ma resta il segno meno nei 9 mesi

Il mercato auto italiano chiude settembre con un segno positivo, ma il quadro generale resta fragile. Secondo i dati diffusi da UNRAE (l’associazione dei costruttori esteri che operano nel nostro Paese), il mese appena trascorso ha registrato un incremento delle immatricolazioni del 4,1%, con 126.679 nuove auto rispetto alle 121.720 dello stesso mese 2024. Un risultato che interrompe una serie di quattro cali consecutivi, favorito però da un giorno lavorativo in più rispetto all’anno precedente e dal confronto con un settembre già debole. Il bilancio complessivo dei primi nove mesi del 2025 rimane infatti negativo: -2,9% sul 2024, con 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

