Mercato al Piano e bar del Duomo | ecco le novità

Entro la prossima estate il belvedere della terrazza dell'ex bar del Duomo potrebbe essere realtà. Se lo augura l'assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini (nella foto), che poi analizza anche la parte sottostante dove dovrebbe rinascere un bar: "Le procedure sono in stato avanzato per il belvedere, soldi ci sono, 250mila euro, adesso sarebbe bello dargli un nome. Stimolerò la commissione toponomastica per fare qualcosa lì e nelle due scalinate che abbiamo recentemente inaugurato, in via Zappata e quella tra via Birarelli e via Pizzecolli. Per la parte sotto abbiamo ricevuto degli interessamenti, dobbiamo soltanto scegliere se dare il lotto in concessione oppure, in caso non dovesse andare a buon fine, fare noi i lavori".

