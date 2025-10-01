Mercatino del riuso a Lastra a Signa

Il 18 ottobre in piazza Firenze si terrà una nuova edizione del Mercatino del Riuso. L’iniziativa ha come obiettivo quello di dare nuova vita ad oggetti del passato provenienti dalle nostre cantine o soffitte ed è pensata anche per promuovere il consumo consapevole e la riduzione degli sprechi. . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it