Mercatino del piccolo antiquariato e dell' artigianato a San Miniato
Come ogni prima domenica del mese torna l'appuntamento col mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato nel centro storico di San Miniato, organizzato da Fondazione San Miniato Promozione con la collaborazione dell'amministrazione comunale sanminiatese. Per tutta la giornata di domenica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: mercatino - piccolo
Mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato a San Miniato
Mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato a San Miniato
Pronti per una sorpresa? Il 4 e 5 ottobre il Mercatino di Napoli si tingerà di verde con i celebri pacchi Mercatino dei Mystery Box Days. Le box sono disponibili in formato piccolo, medio o grande, da 5, 10 e 15€ e nascondono tanti piccoli tesori, puoi trovare di tu - facebook.com Vai su Facebook
Mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato a San Miniato - Come ogni prima domenica del mese torna l'appuntamento col mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato nel centro storico di San Miniato, organizzato da Fondazione San Miniato Promozione con ... Segnala pisatoday.it
Curiosità del passato al mercatino in centro storico - Come ogni prima domenica del mese torna l’appuntamento col mercatino del piccolo antiquariato e dell’artigianato nel centro storico di San Miniato, organizzato da Fondazione San Miniato Promozione con ... Come scrive lanazione.it