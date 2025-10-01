I Mercatanti, l’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini, “Sapori d’ottobre” a Lovere, “Oktoberfest di Sotto il Monte”, l’Oktoberfest a Rovetta, la sagra della polenta a Valtrighe di Mapello, OktoberFest a Gorle, la sagra d’autunno a Ponte Giurino, le castagne alla Valle del Lujo, a Solza e a Cossaglio, Pork Fest a Parre e altro ancora. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel mese di ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO D????????????????????? 2025 al piazzale degli Alpini a Bergamo torna l’OktoBerg Fest. Ci sarà il tradizionale tendone con ben tre Biergarden all’aperto la cucina berghem-bavarese, musica dal vivo e intrattenimenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Mercatanti, polenta, trippa, birra e castagne: le sagre di ottobre in Bergamasca