Tempo di lettura: 2 minuti “ Persistono, nonostante le ripetute e circostanziate segnalazioni alle autorità competenti, gravi e inaccettabili criticità riguardanti il servizio mensa presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale”. Lo rende noto il sindacato della polizia penitenziaria Con.Si.Pe. che, attraverso un comunicato, annuncia lo stato di agitazione. “ Il servizio si conferma infatti inefficiente e difforme rispetto agli obblighi contrattuali, – viene spiegato nella nota – arrecando pesanti disagi al personale di Polizia Penitenziaria. Donne e uomini chiamati ogni giorno a svolgere una missione di straordinaria delicatezza e complessità, in un contesto operativo tra i più difficili del Paese, si vedono costretti a fruire di un vitto scadente, insufficiente e mortificante, con conseguenze dirette sulla dignità e sul benessere lavorativo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Mensa scadente”, stato di agitazione nel carcere di Poggioreale