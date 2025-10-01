Meno soldi per i servizi sociali al Sud al Nord 607 euro pro capite

Secondo l’ultimo aggiornamento Istat sulla spesa dei Comuni per i servizi sociali, pubblicato il 24 settembre 2025, nel 2022 le amministrazioni locali hanno speso complessivamente 10,9 miliardi di euro per i servizi sociali e socio-educativi, cifra questa che in rapporto al Pil resta ferma allo 0,46%, ma che nasconde squilibri territoriali molto marcati. Infatti la spesa media per abitante varia molto da Nord a Sud, e traccia un quadro che ancora una volta penalizza i territori del Mezzogiorno. A fronte di una media nazionale di 150 euro a persona, i dati regionali mostrano persistenti disuguaglianze economiche e infrastrutturali, registrando il picco con una spesa di ben 607 euro per abitante nella Provincia Autonoma di Bolzano e, al contrario, in Calabria l’estremo opposto, con un valore esiguo di appena 38 euro pro capite. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Meno soldi per i servizi sociali al Sud, al Nord 607 euro pro capite

