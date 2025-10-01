Membri di Hamas arrestati a Berlino trovate pistole e fucili da guerra
Le autorità tedesche hanno arrestato tre presunti terroristi di Hamas con il sospetto che stessero preparando "un grave atto di violenza in Germania". I tre uomini sono sospettati dai procuratori di essere coinvolti nell'approvvigionamento di armi da fuoco e munizioni da utilizzare per attentati. 🔗 Leggi su Today.it
