Membri del cda cercansi | come candidarsi

Da oggi e fino al 15 ottobre è possibile presentare la propria candidatura per il consiglio di amministrazione dell’azienda pubblica di servizi alla persona “Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori” (5 componenti) e per quello dell’istituzione culturale ed educativa castiglionese, (5. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it