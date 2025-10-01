Melzi d’Eril verso la poltrona di ad Mediobanca
Spuntano nuove indiscrezioni da Mps, gli equilibri in vista dell'assemblea dei soci a piazzetta Cuccia L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: melzi - eril
ANIMA Holding, nel 1H 2025 utile netto a €153,9 mln (+28%) e ricavi a €248,1 mln; Melzi d'Eril: "Pronti per nuove sinergie strategiche"
Mediobanca, rush finale per la nomina del nuovo CEO, in pole Mulone, Melzi d’Eril e Pascuzzi, tramonta l'ipotesi Vinci
Mediobanca, accordo sui vertici. Grilli e Melzi d’Eril in pole position
La rassegna stampa di Caffè Affari - 1 ottobre Melzi d’Eril verso la nomina a Ceo di Mediobanca; Via libera ai conti di risparmio e investimento europei; Lagarde avverte l’Ue: “Altri shock dai dazi, servono le riforme”; #SanSiro ceduto a #Inter e #Milan; Le sneak - X Vai su X
Mediobanca, tre nomi per il dopo Nagel: Melzi d’Eril (Anima) Mulone (Ubs) e Pascuzzi (Goldman) - L’unico nodo resta la retribuzione, ma per molti il suo nome è già scritto ... Secondo affaritaliani.it