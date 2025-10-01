Meloni sulla Flotilla | Vicenda che ha assunto dei contorni incredibili
"Penso che dopo gli appelli che sono stati fatti dal presidente Mattarella e da altri leader europei, il rischio di una iniziativa che diceva di nascere per una questione umanitaria - e poi si è scoperto che era per forzare un blocco navale - assume dei contorni che sono incredibili". A dirlo è. 🔗 Leggi su Today.it
Flotilla, Meloni: “Insistere in questa fase è irresponsabile” - Meloni commenta la vicenda della Flotilla al vertice Ue: richiami alla responsabilità, sostegno al piano europeo e critiche sull’iniziativa. Secondo blitzquotidiano.it
Meloni su Flotilla: «Irresponsabile insistere, c’è un negoziato di pace in corso. Le sofferenze palestinesi non erano la loro priorità» - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha criticato la scelta di proseguire con la Global Sumud Flotilla. Da msn.com