"Non capisco perché insistere in un'iniziativa del genere: in questa fase in cui tutti dovrebbero capire che attendere, durante un negoziato di pace, è la cosa più giusta". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine della riunione informale del Consiglio europeo di Copenaghen sul tema della sicurezza e della difesa, ha risposto così sulla Global Sumud Flotilla, l'iniziativa umanitaria e politica per portare beni essenziali nella Striscia di Gaza che in queste ore sta entrando nel limite delle 120 miglia nautiche, il raggio entro cui solitamente intervengono le navi della marina militare israeliana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla
Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"
Meloni incendiaria: «Flotilla ostacola la pace» «Le opposizioni votino con noi il piano di pace Trump» Domani il dibattito in aula No di 5S e Avs, Schlein: «Il governo riconosca la Palestina»
Meloni: "La Flotilla si fermi, se forza il blocco a rischio il Piano Usa per il Medio Oriente. La speranza di pace poggia su un equilibrio fragile, che in molti sarebbero felici di poter far saltare"
La Flotilla si avvicina a Gaza, Meloni: 'Insistere in questa fase è irresponsabile' - Italia e Grecia: 'Israele garantisca sicurezza delle imbarcazioni'.
Meloni sulla Flotilla: "Pericoloso e irresponsabile insistere". Conte: "Avete finto di non vedere un genocidio" - A margine del Consiglio europeo di Copenaghen, la premier critica la missione navale diretta a Gaza: "Non capisco perché insistere in questa fase delicata".