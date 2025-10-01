"Non capisco perché insistere in un'iniziativa del genere: in questa fase in cui tutti dovrebbero capire che attendere, durante un negoziato di pace, è la cosa più giusta". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine della riunione informale del Consiglio europeo di Copenaghen sul tema della sicurezza e della difesa, ha risposto così sulla Global Sumud Flotilla, l'iniziativa umanitaria e politica per portare beni essenziali nella Striscia di Gaza che in queste ore sta entrando nel limite delle 120 miglia nautiche, il raggio entro cui solitamente intervengono le navi della marina militare israeliana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni sulla Flotilla: "Pericoloso e irresponsabile insistere". Conte: "Avete finto di non vedere un genocidio"