Meloni | Sono degli irresponsabili La sofferenza non è la loro priorità

Il premier: «Un’iniziativa incredibile che rischia di complicare le trattative sul piano di pace». Antonio Tajani atteso oggi alla Camera. Giuseppe Conte (M5s): «L’esecutivo chiede unità, ma nega il genocidio». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meloni: «Sono degli irresponsabili. La sofferenza non è la loro priorità»

Meloni: "Le sofferenze dei palestinesi forse non sono la priorità della Flotilla. Ora è responsabile attendere il negoziato". La premier a margine del vertice Ue a Copenaghen. #ANSA - X Vai su X

“Per Giorgia Meloni le donne e gli uomini che sono sulla Flotilla ‘mettono a rischio la pace’. Avete capito bene: chi mette a rischio la pace non è un esercito che commette un genocidio, ma uomini e donne disarmate che stanno portando aiuti a una popolazion - facebook.com Vai su Facebook

Meloni: “Flotilla irresponsabile insistere, forse la sofferenza palestinese non è la priorità” - Lo fa nei minuti in cui gli attivisti sono seguiti a vista dai militari israeliani, nell’attesa di ess ... repubblica.it scrive

Meloni contro Flotilla: "Irresponsabili, forse la sofferenza del popolo palestinese non è priorità" - "Penso al rischio di una iniziativa che diceva di nascere per una questione umanitaria, poi si è scoperto che non era per una questione umanitaria, era per forzare un blocco navale e già diventa un'al ... Segnala repubblica.it