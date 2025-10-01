Meloni smaschera i ‘missionari’ della Flotilla | Le sofferenze del popolo palestinese non erano la loro priorità

Giorgia Meloni, al suo arrivo al vertice Ue informale di Copenaghen usa parole nette sulla Flotilla e sulla missione sempre meno ‘umanitaria’ e sempre più propagandistica dei suoi ‘missionari’. «Penso – dice la presidente del Consiglio nel corso del punto stampa – che dopo gli appelli che sono stati fatti dal presidente Mattarella in poi, dagli altri, ho visto anche quello che stanno dicendo altri leader europei, ho visto quello che sta facendo la Spagna, che è esattamente quello che sta facendo anche l’Italia, penso che il rischio di una iniziativa che diceva di nascere per una questione umanitaria, poi si p scoperto che non era per una questione umanitaria, era per forzare un blocco navale e già diventa un’altra cosa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

