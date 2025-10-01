Meloni | Muro anti-drone? Confini Alleanza sono estesissimi non dimenticare fianco Sud – Il video
(Agenzia Vista) Danimarca, 01 ottobre 2025 "A proposito del progetto del muro anti-drone, ricordo che i confini dell'alleanza sono estesissimi, non dobbiamo dimenticarci il fianco sud. E oggi ci sarà un discussione molto ampia". Lo dice la premier Giorgia Meloni al suo arrivo al Consiglio europeo informale a Copenaghen. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
