Meloni mette alle strette le opposizioni | Accettate il piano per Gaza non boicottate la pace
Giorgia Meloni è giunta in Calabria sullo stesso aereo su cui erano in viaggio Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Il premier ha criticato ai microfoni di Messaggero, La Stampa e Il mattino la decisione delle opposizioni di strumentalizzare la questione palestinese per ottenere voti, chiedendo loro di operare in maniera concreta per la pace accettando il piano di Donald Trump per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: meloni - mette
"La destra mette in pericolo imprese e lavoratori, Giorgia Meloni la smetta di chinare la testa"
A Gaza colpita pure la chiesa della Sacra Famiglia: ferito padre Romanelli. Meloni & co protestano, ma Conte li mette in riga: “Dopo mesi di silenzio ci risparmino le dichiarazioni e le frasi ipocrite”
Sala (indagato) si mette in trincea. Meloni: dimissioni non automatiche
Giorgia Meloni ha scritto che la Global Sumud Flotilla mette a rischio il “piano di pace” di Trump. Avete letto bene: civili disarmati, attivisti nonviolenti, navi cariche di aiuti umanitari sarebbero “un pericolo per la pace”. Il paradosso è servito: si chiama pace un pr - X Vai su X
https://www.tecnicadellascuola.it/scuole-paritarie-200-hanno-chiuso-e-il-calo-nascite-ne-mette-a-rischio-altre-per-salvarle-meloni-e-valditara-puntano-su-piu-finanziamenti-e-buono-scuola/amp - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: “La missione rischia di compromettere la pace. Inascoltato pure Mattarella” - La premier: “Pericoloso fare una campagna politica sulla Flotilla. Secondo repubblica.it
Le condizioni di Meloni per la Palestina: un alibi che lascia l’Italia in impasse - Giorgia Meloni dice sì al riconoscimento della Palestina, ma solo a due condizioni che immobilizzano convenientemente l'Italia e le opposizioni. Scrive alfemminile.com