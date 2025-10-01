Giorgia Meloni è giunta in Calabria sullo stesso aereo su cui erano in viaggio Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Il premier ha criticato ai microfoni di Messaggero, La Stampa e Il mattino la decisione delle opposizioni di strumentalizzare la questione palestinese per ottenere voti, chiedendo loro di operare in maniera concreta per la pace accettando il piano di Donald Trump per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni mette alle strette le opposizioni: “Accettate il piano per Gaza, non boicottate la pace”