Meloni l' anomalia positiva e quel paragone con Merkel

Tre anni fa il nome di Giorgia Meloni evocava in Germania soprattutto timore e sospetto. Oggi, la stessa leader viene dipinta come una figura capace di garantire stabilità: un'anomalia positiva nel panorama politico europeo. È questa la metamorfosi sottolineata dall'Handelsblatt, il principale quotidiano economico tedesco, che analizza come la presidente del Consiglio italiana sia riuscita a trasformare la propria immagine: da minaccia populista a interlocutrice affidabile, tanto da meritare paragoni con Angela Merkel. Il salto non è di poco conto. Quando Meloni conquistò Palazzo Chigi nell'autunno del 2022, molti osservatori in Germania temevano scosse imprevedibili per l'Eurozona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

