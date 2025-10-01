Meloni incendiaria | Flotilla ostacola la pace
Giorgia Meloni prova a incastrare le opposizioni su Gaza, con un invito plateale a votare insieme alle destre un testo comune domani in Parlamento, dopo le comunicazioni del ministro degli
Al largo di Creta, sulle barche della Flotilla arrivano nella notte interferenze, bombe sonore e incendiarie, gas urticanti, Crosetto manda una fregata in osservazione, Meloni scarica la Flotilla, missione «irresponsabile», intanto la Striscia spianata da remoto
Attacco contro la Flotilla, Pd-M5s-Avs chiedono a Meloni di fare chiarezza, Tajani: "Non tocca a noi fare indagini" - M5s e Avs hanno chiesto a Meloni di chiarire in Aula la posizione del governo, dopo l'attacco subito in Tunisia dalla Global Sumud Flotilla, colpita ieri notte da un drone.
Dopo attacco alla Flotilla a Tunisi le opposizioni chiedono che Meloni riferisca in Aula - Pd, M5s, Avs chiedono garanzie di sicurezza per la Flotilla, e che la premier Meloni riferisca in Parlamento.